Filha diz que o pai era ''o melhor que se pode imaginar''

Os filhos de Michael Jackson não são criaturinhas magras e esquisitas com máscaras que andam como figuras fantasmagóricas. Ontem, no final do tributo ao cantor, o mundo ouviu a voz e conheceu a emoção de Paris Michael Katherine, a filha de 11 anos do cantor, que fez um pequeno e emocionado discurso: "Eu só queria dizer que, desde que nasci, papai foi o melhor pai que vocês poderiam imaginar. E eu quero dizer que eu o amo muito", disse a garotinha, em prantos, apoiada pelo tio, Marlon, e pela tia, Janet, além dos outros tios. Todos caíram no choro. As crianças pareciam muito bem cuidadas, embora aparentassem confusão, normal em situações como essa. O menorzinho, Blanket (cujo nome real é Prince II), de 7 anos, segurava um bonequinho com o formato do pai cantor. O mais velho, Prince Michael Joseph Jackson Jr., era o mais calado. Entre os integrantes da família Jackson, Jermaine, Marlon e Randy eram os mais solícitos e participantes. Todos usavam uma luva branca incrustada de pedras brilhantes, que virou símbolo do irmão mais famoso. Jermaine funcionava como um mestre de cerimônias, recebendo e cumprimentando a todos. Parecia mais emocionado. O velho Joe Jackson, pai de Michael, tentava se mostrar um pouco mais caloroso, mas não conseguia convencer muita gente. As irmãs pareciam frias, especialmente La Toya. Joe Jackson parece só se comunicar muito bem com os pastores ligados à família, como Al Sharpton, que ele cumprimentou longamente. Sharpton disse que os Jackson eram fabulosos, porque se tratava de uma família operária de Gary, Indiana, um casal com 9 filhos que não tinha nada além de um sonho. Michael se destacou entre todos, segundo Sharpton, porque "se recusou a deixar as pessoas decidirem como marcar suas fronteiras".