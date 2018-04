Filha de Thais Fersoza diverte atriz ao pedir selfie

Michel Teló, Taís Fersoza, Melinda e Teodoro. Foto: Foto: Instagram / @micheltelo

Melinda, de um ano e oito meses, derreteu mais uma vez os corações dos seguidores da atriz Thais Fersoza nas redes sociais. Ao lado da mãe, a pequena aparece em novo vídeo pedindo para tirar uma selfie - momento devidamente registrado por Thais, que divertiu-se com o pedido.

"Agora é assim, entendeu? Ela pega o celular e fala que quer fazer uma selfie. Ou ela fala que quer mandar uma foto, mandar uma mensagem", disse Thais, em uma das sequências postadas por ela.

Thaís Fersoza com Melinda Foto: Foto: Instagram / @tatafersoza

Em outro momento, a atriz - que também é mãe de Teodoro, com nove meses - mostrou-se surpresa com o desenvolvimento da filha. "É surreal como o tempo passou rápido! Ela já tem um ano e oito meses e já fala tudo! Já bate papo comigo, troca ideia."

Melinda e Teodoro são frutos do casamento da atriz com o cantor Michel Teló. Os dois se conheceram em 2012 durante o carnaval no Rio de Janeiro e, pouco tempo depois, anunciaram o relacionamento.