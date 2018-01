Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Fundação Getulio Vargas (FGV) em São Paulo e no Rio. Os interessados têm até o dia 14 para aproveitar as condições especiais de pagamento (taxa de inscrição com preço promocional de R$ 75). As inscrições se encerram em 22 de setembro e podem ser feitas pelo site fgv.br/vestibular.