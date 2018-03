Festival gratuito reúne mais de 30 espetáculos em inglês

Com criações coletivas e textos livremente inspirados em clássicos e musicais, a Cultura Inglesa promove, no sábado, 25, e domingo, 26, mais uma edição do seu Drama Festival. Alunos das várias unidades da escola se tornam atores e dançarinos e interpretam espetáculos ligados à cultura britânica. A programação é toda gratuita e acontece no teatro da unidade de Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

O Drama Festival tem a participação de cerca de 500 alunos e conta com mais de 30 peças em sua programação, como "Sorry! Bad news!"; "Song of Myself"; "The Hysterical History of the Trojan War"; "Clichebusters"; "Fine"; e "Dream Within A Dream". Os espetáculos duram, em média, 35 minutos, e os ingressos devem ser retirados na bilheteria com uma hora de antecedência. A programação completa pode ser vista neste link.

Serviço

Drama Festival

Sábado, 25, das 13h às 20h, e domingo, 26, das 10h às 20h

Teatro Cultura Inglesa-Pinheiros, Rua Deputado Lacerda Franco 333, Pinheiros - São Paulo

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita