Festeje com a cabeça fria

Festeira de mão cheia, a fotógrafa Mônica Varella, de 50 anos, valeu-se da própria experiência para ensinar dicas preciosas de como receber em casa sem complicações nem gastos excessivos. Organizou suas boas idéias - transmitidas também em palestras e cursos - em dois livros: Receber Sem Stress (R$ 98,00), o primeiro, que já está na segunda edição, e Boas Festas! Sem Stress (R$ 98,00), lançado recentemente, pela Bookmix. Na nova publicação, recheada de fotos, a autora prova que é possível simplificar o preparo das celebrações de fim de ano. "As pessoas tentam manter a tradição, mas os tempos mudaram e algumas adaptações são bem-vindas. Não é à toa que muita gente acha o Natal chato." Mônica não propõe nada radical. Pelo contrário. No lugar da comida pesada e calórica, que não combina em nada com o clima brasileiro, aposta em receitas mais leves e fáceis de preparar, para ninguém ficar acorrentado na cozinha durante o período de festas nem se sentindo culpado após ingerir as calorias extras. As dicas vão além do cardápio. Mostra como decorar a mesa com objetos baratos. Há ainda uma lista de sugestões de presentes customizados: kits produzidos facilmente com coisinhas encontradas em qualquer esquina. E, para embalar as festas, sugere no livro uma trilha-sonora para ninguém botar defeito. 1. Enfeites de mesa Para Mônica, o que vale é personalizar de uma forma barata e criativa. Um exemplo é o enfeite de laranjas com cravos e um belo laçarote - ou, ainda, as pinhas - para marcar o lugar dos convidados à mesa. 2. Cardápio de Natal Peito de peru com fios de ovos: faça rolinhos envolvendo uma pequena porção de fios de ovos, que podem ser comprados por quilo ou em vidros, em padarias ou supermercados. Amarre-os com folhas de cebolinha (para facilitar a amarração, mergulhe-as antes em água quente). O peito de peru pode ser substituído por presunto cru, pastrami ou bresaola. Sugestão de entrada. Mingau, creme de leite, figos em calda: prepare um mingau com 1 litro de leite, 1 copo de açúcar, ½ copo de maisena. Depois que estiver frio, misture 1 lata de creme de leite com soro. Se quiser, acrescente 1 colher (sopa) de flor de laranjeira. Sirva com figos em calda. 3. Bebidas Além da champanhe, valem também espumante e prosecco, aproveitando os preços razoáveis e as ótimas ofertas nacionais. Só que, geralmente, não se tem o recipiente adequado para gelar as garrafas, que acabam perdendo o frescor sobre a mesa. Uma das sugestões é usar jardineiras de plástico, mas com um toque bacana, como um belo laço. 4. Presentes Em vez de mergulhar no apelo comercial das compras natalinas, Mônica aposta nos presentinhos curingas e econômicos: kits temáticos, montados pelo próprio anfitrião, com itens comprados em supermercados, padarias, lojas de material de construção, farmácias. Podem ser genéricos (servem para qualquer estilo) ou específicos (levam em conta o perfil da pessoa). Biscoitos: presentes comestíveis são ideais para colegas de trabalho ou amigos "difíceis". Assim, há menores chances de erro. Coloque biscoitos diferenciados em uma forma bacana e, depois, faça um embrulho bonito - pode ser com papel celofane e um laço de fita. Kit carro: em uma nécessaire, reúna tudo o que é essencial para se ter no porta-luvas - zona azul, flanela, caneta, lenços umedecidos, lanterna, etc. Kit dinheiro: esse é o tipo de "mimo" que não agrada muito à autora. Para ela, presente pressupõe um mínimo de dedicação. Mas, para quem prefere apostar nos cifrões, Mônica sugere que, ao menos, mude o jeito de oferecer a nota. Exemplo: colocá-la numa caixinha com moedas de chocolate. 5. Atividade para as crianças A dica é ocupar a criançada durante a festa com alguma atividade, para baixar a ansiedade da turminha. Uma das sugestões é oferecer material para montarem sua própria árvore natalina: compre jujubas, balinhas, bolinhas de marshmallow, um cone de isopor e palitos de dente. O resto é com eles. 6. Réveillon A decoração da mesa pode seguir o clima das festas, que costumam ser repletas de simpatias. Portanto, a dica é usar e abusar de símbolos e objetos que remeta m à sorte, prosperidade, amor, saúde e por aí vai... Enfeite o ambiente com taças cheias de pimentas (que afastam inveja e coisas ruins) e uma velinha. 7. Cardápio da sorte Mais uma boa idéia da autora: preparar pratos frios e leves, para reduzir a trabalheira na cozinha, ter mais tempo para curtir a festa com os convidados e não engordar tanto. Lentilha e bacalhau: não pode faltar este símbolo da riqueza na passagem de ano. Cozinhe a lentilha al dente. Compre o bacalhau já desfiado e deixe ferver em uma panela com água, até tirar o sal. Cozinhe a cebola até ficar macia. Misture tudo, tempere com azeite e acerte o sal. Faça com antecedência de dois dias e deixe na geladeira para "pegar o gosto". Tâmaras com queijo de cabra: nativa de regiões áridas do Oriente Médio e norte da África, a tamareira é conhecida como a árvore da vida. Compre tâmaras sem caroço. Faça um leve corte e as recheie com queijo de cabra (ou cream cheese). Decore com confeitos prateados.