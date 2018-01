Festas gratuitas enchem a Vila Madalena de música brasileira neste domingo

Festas gratuitas com toque brasileiro animam a zona oeste de São Paulo neste domingo, 24. Para quem curte a boemia da Vila Madalena, há opções para curtir o samba de raiz, rock e ritmos nordestinos, como o forró e o maracatu.

O Coco de Oyá Foto: José de Holanda/Divulgação

No Centro Cultural Rio Verde, na Rua Belmiro Braga, 181, acontece a 75ª edição do projeto 'Samba do Sol', que resgata o Samba de Raiz com apresentações em diferentes locais da cidade de São Paulo. A roda vai celebrar os seis anos de música grupo Ministério do Samba, que se apresenta na casa de shows. Haverá ainda chorinho e música brasileira com DJs convidados. A festa tem início às 16h.

Já quem quer ouvir ritmos que vêm do Norte e Nordeste do Brasil, uma oportunidade é ir até a Nossa Casa, na Rua Mourato Coelho, 1032. Ainda no clima junino, vai ter correio elegante, barraca do beijo e comidas típicas. Entre as atrações musicais, estão o Coco de Oyá, a cantora Nanda Guedes, que toca forró, maracatu e afoxé, uma roda de tambor de crioula, além de rodas de samba. O evento começa às 15h.

O grupo Ministério do Samba Foto: Divulgação

Na mesma região, só que no Armazém da Cidade, que fica ao lado do Beco do Batman, acontece o projeto 'Toque de Mestre', que promove o encontro de diferentes gerações de sambistas, a partir das 14h. Os convidados são Marcinho Moreira e Sargento Vela. Mais tarde, às 19h30, a homenagem é a Rita Lee e Cazuza, com o trio Les Souvenirs.