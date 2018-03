Festa gratuita reúne bazar, música e comida na Casa das Caldeiras

O cantor pernambucano Di Melo Foto: Divulgação

O grupo Mundo Pensante realiza a quarta edição de seu festival cultural no domingo, 26, com artes, comidas, instalações e músicas. Na Casa das Caldeiras, no bairro da Água Branca, sobe ao palco o cantor pernambucano Di Melo, carinhosamente chamado de "o imorrível". Além de feira de vinil, oficinas, feira de prints, flash tattoos, bazar, praça de alimentação e instalações, também acontecem o show de Höröyá e discotecagem com Santo Forte e Macumbia.

Quem for ao espaço a partir das 15h vai poder participar de encontro filosófico sobre política, além de oficna de xilogravura. No local, há duas pistas de danças, que irão de reggae e pop a ritmos latinos e brasileiros. No quesito gastronomia, haverá opções como tapioca, comida árabe, doces e cafés. O espaço é sujeito à lotação.

A programação é gratuita e acontece num espaço de uma antiga geradora de energia para indústrias, na Avenida Francisco Matarazzo, número 2000.

Serviço

Festival Mundo Pensante

A partir das 15h

Casa das Caldeiras

Av. Francisco Matarazzo, 2000 - Água Branca- São Paulo - SP

Telefone: 5082-2657