Festa da Padroeira do Brasil terá carreata

As comemorações do dia da Padroeira do Brasil incluirão neste ano uma carreata na quarta-feira, às 16h30, pelas ruas de Aparecida (SP), com a participação dos comerciantes. Na quinta-feira, será realizada uma procissão do pátio da basílica até o Porto Itaguaçu, com início às 19h30. Prevendo aumento dos visitantes no dia 12, a prefeitura vai repetir o mesmo esquema de atendimento ao turista feito na visita do papa Bento XVI.