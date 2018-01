Feng shui para o corpo

O feng shui, técnica chinesa que existe há mais de 6 mil anos, cada vez mais, invade o cotidiano das pessoas. No ramo da arquitetura, por exemplo, vários profissionais já incluíram o estudo em seus projetos. Eles têm como base o baguá - figura de oito lados que funciona como um mapa de localização -, e o utilizam debaixo da planta do imóvel para analisar o local e verificar se há áreas faltantes de energia. No entanto, uma novidade fez com que o feng shui se espalhasse para outros ramos, principalmente o da moda. Hoje, a técnica também pode ser aplicada no corpo humano. ?É possível utilizá-lo por meio dos elementos da casa, das roupas e da alimentação?, garante Sandra Siciliano, consultora de feng shui. Segundo a especialista, para descobrir qual é a melhor peça ou o alimento mais adequado para o corpo, basta avaliar qual dos cinco elementos da natureza eleitos pelos chineses (água, fogo, madeira, metal e terra) é o seu. No quadro ao lado, há uma fórmula simples que revela qual é o seu. Para os estudiosos, quando uma pessoa encontra o equilíbrio por meio da natureza, esbanja prosperidade, saúde, sorte e alegria. Após descobrir o elemento que rege o seu corpo, é válido aplicar as dicas na região que necessita de mudanças. A área do trabalho é representada pelas orelhas; dos amigos é a cabeça; da criatividade é a boca, dos relacionamentos está no ventre; do sucesso são olhos; da prosperidade os quadris; da família os pés e as pernas; da espiritualidade as mãos; e do centro do baguá o umbigo. ?Para ativar essas áreas, invista em estampas, acessórios e materiais aliados a sua intenção?, explica Sandra. Caso tenha uma reunião de trabalho, por exemplo, em vez de usar um brinco verde e ativar só as orelhas, use peças no mesmo tom e mentalize a cor. O importante é afirmar a intenção de ativar essa área.