Fêmea determina vida reprodutiva do macho

Estudo realizado por pesquisadores do Reino Unido e da Alemanha sugere que as preferências sexuais das fêmeas são o principal motor da dinâmica social em certas espécies de mamíferos. O trabalho, realizado com hienas, mostra que as fêmeas evitam os machos que já estavam no grupo quando elas nasceram, preferindo, com isso, animais mais jovens ou animais que migraram para o grupo mais tarde. A estratégia reduz a possibilidade de incesto, impedindo que a fêmea tenha filhos com o pai ou um irmão mais velho, e induz os machos a migrarem para outros grupos a fim de dar início à vida reprodutiva. As fêmeas mais velhas, além de seguir esse princípio, dão preferência aos machos com quem mantêm relações amistosas há anos. Essas preferências do sexo feminino influenciam a escolha do local onde os machos iniciarão suas carreiras como reprodutores, porque são elas quem, no fim, determinam o sucesso reprodutivo do macho. Os resultados demonstram que os machos que respeitam essas preferências geralmente iniciam suas carreiras em grupos com grande número de fêmeas jovens, e, ao optar por esses grupos, têm um maior número médio de descendentes. O trabalho está publicado na edição desta semana da revista Nature. ''''Machos que vivem bastante e selecionam o grupo correto para iniciar sua vida reprodutiva têm acesso a um número maior de fêmeas por muitos anos e têm muito mais filhotes que outros machos'''', explica o pesquisador Oliver Hõner, do Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research. A pesquisa foi realizada em populações de hienas na Cratera Ngorongoro, na Tanzânia, África, e se valeu de testes de DNA para determinar cadeias de paternidade por um período de dez anos. Segundo os pesquisadores, essa é a primeira vez que se demonstra, numa espécie de mamífero, que os machos que atendem melhor às preferências das fêmeas - no caso, mudando-se para um novo grupo e afastando-se dos parentes - passam mais genes para a geração seguinte. ELAS FALAM MAIS ALTO Além da preferência das fêmeas, o trabalho testou a hipótese de que a diáspora dos machos seria causada pela competição entre eles, por seu instinto para evitar incesto e pela escassez de recursos. A análise estatística não mostrou que os machos evitassem reproduzir com parentes próximas, já que a escolha de um grupo para iniciar a carreira reprodutiva não tinha relação com o número de fêmeas não aparentadas presentes. Os animais também não pareciam fugir à competição, uma vez que nem o número de machos já presentes nem a proporção entre eles e as fêmeas afetava a escolha de um grupo. O número de presas - a quantidade de comida - no território também não pareceu interferir na decisão dos machos. Com isso, o respeito à preferência das fêmeas emergiu claramente como o fator principal.