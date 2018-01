Federais podem ter vestibular único neste ano

A proposta de um vestibular unificado para as universidades federais pode começar a vigorar ainda neste ano. Essa é a intenção do ministro da Educação, Fernando Haddad. Se os reitores concordarem, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2009, já modificado, seria aplicado em outubro. O modelo também poderia incluir qualquer instituição de ensino particular que queira aderir. Conforme o Estado antecipou ontem, o Ministério da Educação planeja ampliar o Enem e torná-lo uma prova nacional de seleção para todas as universidades federais. Assim, o aluno poderia fazer apenas uma prova e, com o resultado, disputar vaga em cursos de qualquer instituição federal do País. O modelo que está sendo pensado no MEC inclui uma ampliação do Enem. Hoje, são 63 questões objetivas e uma redação. A proposta é que o exame passe a ter quatro provas - ciências humanas, linguagens, ciências da natureza e matemática e suas aplicações - e uma redação. Seriam necessárias, no mínimo, 60 questões para cada uma delas, já que é preciso ter perguntas em três graus diferentes de dificuldade. Por isso, o novo Enem exigirá dois dias de avaliação em vez de um, como é hoje. "Queremos uma prova que combine o vestibular e o Enem, corrigindo as distorções. O Enem pergunta bem, mas carece de conteúdos. O vestibular tem conteúdo, mas distorce na hora de perguntar. Queremos julgar a capacidade analítica do estudante", disse Haddad. Ontem, em reunião com a direção e a comissão de desenvolvimento acadêmico da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), a proposta foi apresentada pela primeira vez a um grupo de reitores das federais. "Não vejo objeção para que isso seja feito, mas vai necessitar de um grande esforço do MEC e do Inep. Será necessário que as universidades participem de todo o processo", avaliou o presidente da Andifes, Amaro Lins. DISCUSSÃO Atualmente existem 55 universidades federais. Na próxima segunda-feira, o ministério vai encaminhar aos reitores uma proposta formal, por escrito, com a mudança. Apesar da aparente boa vontade demonstrada na primeira reunião, é provável que surjam problemas. Um deles deve ser o desejo de algumas instituições aplicarem uma segunda prova, depois do novo Enem, para refinar sua seleção. O MEC planeja apenas um exame, mas não tem muitas objeções à proposta de mais uma etapa - até porque todo o processo vai exigir concessões, já que as universidades são autônomas para definir a seleção. Os reitores prometeram uma reunião para analisar a proposta em 15 dias. O ministro tem pressa, já que o Enem deste ano, o tradicional, estava marcado para agosto. "Precisamos de uma resposta rápida", afirmou. "Se não for possível fazer para todos neste ano, podemos montar um piloto com um porcentual dos cursos." Reitores acham curto o prazo previsto pelo ministro para a discussão do projeto. PROPOSTAS Prova nacional: O vestibular das universidades federais será substituído por uma única prova, o Enem, de validade nacional Ampliação: A prova será maior e contará com conteúdos específicos de determinadas áreas, como história e biologia. Haverá, além das objetivas já existentes, questões dissertativas Escolha posterior: O aluno não precisará optar por um curso ao se inscrever. Fará a prova geral e decidirá após obter o resultado