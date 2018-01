Federais entram no caso da morte de Michael Jackson

A polícia de Los Angeles pediu auxílio ao Departamento de Narcóticos federal, DEA (Drugs Enforcement Agency), para ajudar no rastreamento dos medicamentos proibidos que o cantor poderia ter utilizado. A informação é do jornal Los Angeles Times. Há suspeitas de que estivesse sendo administrado no cantor um poderoso anestésico, o Propofol, usado antes de cirurgias. O médico Arnold Klein, ex-dermatologista do astro, foi mencionado como suspeito em sites e jornais locais. Até a tarde de ontem, a família não confirmou velório e funeral na próxima terça, e diversos locais eram mencionados, incluindo o estádio Los Angeles Memorial e o Staples Center, onde ele ensaiou pela última vez, na véspera da morte. Um vídeo com os últimos ensaios para o espetáculo This Is It foi divulgado pela empresa que promoveria sua turnê, a AEG Live, e já virou hit no YouTube. Falando à NBC 4, em Los Angeles, a ex-enfermeira Debbie Rowe, mãe de dois dos três filhos do cantor (que lhe deu a total custódia das crianças em 1999, após um acordo de US$ 8,5 milhões), informou que vai à Justiça pela custódia das crianças. Ela também disse que vai entrar com uma ordem de restrição para impedir que o pai de Michael, Joe Jackson, se aproxime das crianças. Em Londres, a polêmica sobre a devolução dos ingressos aos 800 mil fãs que pagaram para ver a última turnê do cantor continua. A empresa AEG Live, que promoveria a turnê, tentou uma estratégia muito questionada: em vez de devolver o valor dos tíquetes (custavam de 50 a 70 libras), anunciou que os fãs poderiam optar em receber um souvenir do cantor. A "lembrancinha" consiste em um ingresso para o show com um holograma mostrando Jackson fazendo um dos tantos passos que o consagraram como o Rei do Pop. Segundo a AEG, os tíquetes foram idealizados e criados pelo próprio cantor e seriam dos compradores de qualquer forma. Sabe-se que milhares de fãs preferiram o souvenir em vez do dinheiro de volta. Quem ainda não se decidiu tem até 14 de agosto. A estratégia da AEG Live deve-se ao rombo estimado de 50 milhões de libras (cerca de R$ 160 milhões) que a empresa levará com o cancelamento dos shows. O valor pode ser ainda maior: além da devolução do dinheiro dos tíquetes, a empresa lamenta o prejuízo com a arrecadação que teria com a venda de bebidas, comidas e souvenirs durante os shows. A empresa já tinha anunciado que planeja promover vários shows em tributo a Jackson, incluindo uma reunião do Jackson Five e um concerto de Janet Jackson, irmã do cantor. O presidente americano, Barack Obama, revelou à agência Associated Press que carrega diversas músicas de Michael Jackson em seu iPod, e que o músico - morto no último dia 25, de ataque cardíaco, em Los Angeles - foi um dos seus heróis da infância e adolescência. "Estou satisfeito em ver que ele está sendo lembrado primeiramente pela grande alegria que trouxe a um monte de gente por meio de seus extraordinários dons como entertainer", afirmou o presidente, acrescentando que foi a primeira vez que lhe perguntaram sobre o artista. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS