FDA avalia risco de drogas contra refluxo

Análises do Prilosec e do Nexium, duas drogas para tratamento de refluxo gastroesofágico (nome técnico para a popular "queimação no estômago", produzidos pela farmacêutica AstraZeneca) concluíram que os pacientes que tomaram os medicamentos por muitos anos apresentaram risco maior de sofrer ataques cardíacos e até mesmo morte súbita. Os próprios técnicos do FDA, a agência americana que regula alimentos e remédios, responsável pela análise, ressalvaram, porém, que há outros estudos que descartam tais riscos. O órgão anunciou que dedicará mais 3 meses a uma avaliação completa.