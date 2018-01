Fatecs vão contratar 300 professores

Durante janeiro e fevereiro, o Centro Paula Souza vai contratar cerca de 300 professores para as Faculdades de Tecnologia (Fatecs). Os editais para os concursos já começaram a ser publicados no Diário Oficial do Estado e no site www.centropaulasouza.sp.gov.br. A inscrição deve ser realizada na unidade de interesse do candidato. As provas estão previstas para o final de janeiro e fevereiro. Mais informações na Assessoria para Assuntos de Educação Superior (Aesu) do Centro Paula Souza, no telefone (11) 3327-3029.