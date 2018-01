Farmácia vende remédio falso e é interditada

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Polícia Federal apreenderam medicamentos falsificados vendidos numa farmácia do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília (DF). Durante a operação, foram encontradas 55 caixas de dois lotes do medicamento Cialis e quatro caixas de Viagra, ambos usados no tratamento de disfunção erétil. Também foram apreendidos analgésicos e suplementos alimentares importados, vendidos apenas com rótulo em inglês, o que contraria a legislação brasileira. A Anvisa interditou a farmácia e o dono do estabelecimento foi preso pela Polícia Federal. O nome do proprietário não foi divulgado. O diretor-presidente interino da Anvisa, Cláudio Maierovitch, afirmou que a operação, iniciada na tarde de quinta-feira, chamou a atenção por dois aspectos: a habilidade com que falsificadores copiaram a embalagem dos medicamentos e, sobretudo, o local onde tais drogas estavam sendo vendidas. "Não era num ponto ermo, vendido por ambulantes, mas num aeroporto de grande movimento", observou. As embalagens dos medicamentos apresentavam uma imitação do lacre, tinham estampados, em alto relevo, um número fictício de lote e data de validade e, além disso, traziam a janela com a "raspadinha" - recurso que passou a ser usado nas embalagens justamente para evitar a venda de medicamentos falsificados. "Geralmente, medicamentos falsificados não trazem a data de validade ou lote em alto relevo", contou Maierovitch. Ao raspar a janela, no entanto, em vez de aparecer a marca do fabricante, havia apenas uma marca acinzentada. Maierovitch contou que a venda do medicamento falsificado fere não só regras sanitárias. O comércio de remédios falsificados também é classificado como crime hediondo. DENÚNCIA A ação da Anvisa e da Polícia Federal foi desencadeada depois de uma denúncia feita pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Um consumidor notou que o medicamento Viagra comprado na farmácia do aeroporto estava com a cor diferente da habitual e avisou a associação. A Anvisa interditou a farmácia e, ao fim do processo, poderá cassar a autorização para seu funcionamento. Caso o crime seja comprovado, os autores dos crimes poderão ser submetidos a penas que variam de 10 a 15 anos de prisão.