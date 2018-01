Farmácia doméstica ameaça crianças

Uma em cada cinco casas onde moram crianças mantém as chamadas farmácias domésticas, revela pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Em visita domiciliar a 776 famílias de São Paulo, os pesquisadores encontraram sobras de medicamentos em 20% delas. O problema é que os remédios estavam guardados nos piores locais possíveis. Cozinha e banheiro lideram a lista de cômodos mais utilizados pelas famílias, correspondendo a quase metade (48%) dos depósitos caseiros de remédios. "São locais totalmente desapropriados devido à umidade e à oscilação de temperatura", alerta a autora da pesquisa, a enfermeira Francis Tourinho. "Nessas condições vulneráveis, além da eficácia da medicação ser comprometida, pode aumentar o risco de reações adversas", explica. Outro problema encontrado é que a maior parte das farmácias domésticas tinha algum medicamento vencido (75%) e, em todos os casos, o armazenamento não cumpria a principal recomendação de especialistas: estavam muito próximos do chão, o que facilita o alcance de crianças. "A criança explora o mundo com a boca e com a mão", afirma a psicóloga da organização não-governamental Criança Segura, que atua na prevenção de acidentes domésticos. "Manter remédios sem proteção facilita a intoxicação, um dos casos mais comuns que recebemos." A falta de cuidado no armazenamento de produtos farmacêuticos explica o resultado do levantamento feito recentemente pela Secretaria de Estado da Saúde. Em 34% dos envenenamentos provocados por drogas terapêuticas, as vítimas têm entre 0 e 5 anos. "Analisamos 128 mil casos de intoxicação e, em cada 10 registros, 4 são desencadeados pelo uso errôneo de remédios", afirma Eliane Gandolfi, farmacêutica do Centro de Vigilância Sanitária. "Para os pequenos, é difícil discernir comprimido de bala. Cores e formas são semelhantes." Mãe de primeira viagem, Francine Simas Fetter, de 28 anos, não precisou de muita experiência para saber que as mãozinhas de Lucca, hoje com 3 anos, remexiam todos os cantos da casa. Após ser surpreendida por uma moeda na boca do garoto, redobrou cuidados. "Os remédios me preocupam, por isso estão em cima do armário." Mas não é suficiente. Na pesquisa da Unicamp foi descoberto que 56,6% das famílias têm o hábito da automedicação e que em 15,3% dos casos eram usadas prescrições antigas para escolher o remédio. "Guardar medicações não significa que podem ser usadas sempre", diz a diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP) Terezinha Pinto. "Além de mascarar um sinal de uma doença grave, o resultado pode ser reação. O remédio vira veneno." OUTROS DADOS 51% dos casos de automedicação de jovens e crianças são causados pelas mães que dão o remédio sem receita 40% das intoxicações são por consumo indevido de remédio, diz a Secretaria da Saúde 16 mil mortes são registradas ao ano por medicação ingerida de maneira errônea