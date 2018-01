''''Faria bem a todos um pouco de humildade''''

O climatologista americano Richard Lindzen, do MIT, é chamado de o "cético dos céticos" e aclamado até mesmo pelos adversários. O IPCC tem um time de 2.500 cientistas renomados. Como duvidar do que eles dizem? Essa afirmação é pura propaganda. Há cerca de 300 cientistas envolvidos realmente no trabalho. O IPCC lista qualquer pessoa que é questionada sobre uma informação como "contribuinte", o que acrescenta outros 500 nomes. Por fim, há os revisores, que somam mais de mil pessoas. O engraçado é que muitas dessas pessoas são parte do grupo "cético" e não concorda com o que está escrito. Não existe esse tal de consenso. Qual o argumento mais poderoso contra o alarmismo ambiental? Períodos mais intensos de aquecimento do planeta ocorreram em outras épocas, mesmo sem o CO2. Os glaciares dos Alpes, por exemplo, avançaram no passado. Desde o século 19, eles recuam. Há algum aspecto do alarmismo em torno do aquecimento que preocupa o senhor? O alarmismo deixa as pessoas transtornadas. Isso leva à adoção de políticas erradas, com impactos negativos na economia, cria espaço para a corrupção e diminui os recursos para a resolução de problemas reais. Estamos em um caminho sem volta para uma era glacial? A ignorância sobre o clima é muita para dizer que é inevitável, mas a história de 800 mil anos sugere nova era glacial em 10 mil anos. Há quem diga que vamos perder a guerra contra a natureza. Não há evidência de que podemos destruir ou salvar a Terra. Isso é balela. Um pouco de humildade nos faria bem.