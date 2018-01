Famosos Fashion Week

Um outro evento fashion ´popular´ agitou a Capital neste mês. O Brás Moda, evento organizado pelos lojistas da região vizinha ao Bom Retiro, apresentou entre os dias 12 e 14 as suas propostas para o outono/inverno. As tendências lançadas pelas grandes marcas também estavam lá, mas em versão, digamos, mais autoral. O exagero foi a tônica de boa parte dos desfiles. Botas até o joelho, zebradas, de camurça vermelha e de couro (acompanhando lingeries), escorregaram feio no mau gosto. A rusticidade de certas coleções também incomodou - calça jeans e regata na passarela? Uma marca nem se preocupou com o dorso: encheu a passarela de descamisados. Sem moda consistente para mostrar, o evento apostou nas celebridades. Restou a Siri (a ex-BBB), Daniela Cicarelli, Adriane Galisteu, Paulo Zulu e até uma dupla caricata da Rede TV! formada por uma siliconada e um careca a árdua tarefa de atrair os holofotes. No Bomra Fashion, a única ´famosa´ a pisar na passarela foi outra ex-BBB, Flávia.