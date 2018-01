Famosas que engravidaram depois dos 40 anos

A atriz Dira Paes anunciou nesta terça-feira, 4, que está grávida de seu segundo filho. A notícia chamou atenção dos internautas devido à idade de Dira, que tem 45 anos, mas gestações após os 40 anos têm se tornado cada vez mais comuns.

A chance de engravidar se torna menor com o passar dos anos - as possibilidades aos 35 anos em ciclo de fertilização in vidro é superior a 40%. Já aos 40 anos, passa a ser de menos de 30%, segundo estudos da Sociedade America de Medicina Reprodutiva -, mas as mudanças de hábitos, uma dieta mais balanceada e a vida menos sedentária têm feito com que mamães aos 40 sejam uma nova realidade.

