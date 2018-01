Família terá uma cerimônia privada

Pouco antes do velório público, a família Jackson fará sua própria despedida privada do cantor, afirmou ontem seu irmão Jermaine Jackson, em entrevista ao programa de Larry King, na CNN. Até ontem, a família não tinha informado quais são os planos posteriores à cerimônia pública, se haverá uma procissão a partir do Staples Center e se o corpo do cantor será cremado ou sepultado. Há uma longa fila de caminhões de link de TVs e equipes postadas em frente à casa mortuária e cemitério Forest Lawn, em Hollywood Hills, mas a direção do cemitério não confirmou se o corpo de Jackson será enterrado ali. Em 1997, cerca de 2,5 bilhões de pessoas viram pela TV o funeral de Diana Spencer, então mãe dos herdeiros do trono da Inglaterra. O funeral de Michael Jackson poderá suplantar esse número. Em menos de duas horas após aberta a página na web onde os fãs se inscrevem para o funeral, já tinham sido registradas mais de 500 milhões de visitas, levando o sistema ao colapso (o operador teve de providenciar um segundo site para suportar a demanda). Segundo o semanário inglês NME e também a revista Billboard, Michael Jackson deixou canções gravadas suficientes para pelo menos dois novos discos. O cantor Will.i.am, do grupo Black Eyed Peas, e o rapper Akon, contaram que gravaram músicas com Michael Jackson recentemente para os discos que ele lançaria. Outro que trabalhava com ele era o compositor Claude Kelly. "Mesmo que fosse conhecido pelo mundo todo ou por apenas dez pessoas, ele nunca perdeu seu amor pela música", disse Kelly, autor de Hold my Hand, uma das inéditas de Michael, que recentemente vazou na internet. O compositor David Michael Frank também contou que foi convidado pelo Rei do Pop para participar de um dos álbuns, que seria apenas instrumental. "Ele tinha demos de duas peças que tinha escrito, mas não estavam completas", contou Frank. Tommy Mottola, ex-presidente da Sony Music Entertainment, que ouviu as gravações, disse que o material é "genial e brilhante".