A direção da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp entrou ontem na Justiça com ação de reintegração de posse do prédio da administração do câmpus em Presidente Prudente, ocupado por 50 alunos. A direção informou que os 6 dias de ocupação já representam atrasos de R$ 200 mil no pagamento de professores e funcionários.