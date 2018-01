Faca de dois gumes

Muito se falou sobre o projeto de lei sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no começo de setembro, que estende a licença-maternidade de quatro para seis meses, ou de 120 para 180 dias. Pouco se mencionou, porém, os estudos que sustentam a importância de a mãe acompanhar bem de perto seu rebento nos seis primeiros meses de vida. "Existem argumentos fortes para essa aprovação", avisa Dioclécio Campos Junior, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, que assina o projeto de lei em parceria com a Organização dos Advogados do Brasil e a senadora Patrícia Saboya (PDT-CE). De acordo com o médico, é nos primeiros seis meses de vida que o cérebro da criança mais cresce: ganha 2 gramas por dia. Só a partir do sétimo mês que essa velocidade é reduzida para 300 miligramas por dia. Para o desenvolvimento cerebral, a criança necessita de nutrientes adequados - que existem em abundância no leite materno - e de estímulos sensoriais (auditivos, visuais e olfativos), por meio do contato corporal com a mãe, principalmente, e o pai. A licença-maternidade de seis meses é facultativa, e só será válida a partir de 2010. No entanto, parte das servidoras públicas já contam com os 180 dias e algumas empresas saíram à frente, concedendo esse benefício às funcionárias. Desde 1º de julho, o Wal-Mart Brasil colocou em vigor a prática, após pesquisa realizada entre as mulheres, que representam 45,5% dos mais de 70 mil empregados da empresa em todo o País. Atualmente, mais de 600 trabalhadoras usufruem dos seis meses de licença-maternidade. A Nestlé foi uma das precursoras e, desde setembro do ano passado, adotou a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias, além dos 120 previstos originalmente na lei. Hoje, cerca de 200 funcionárias são beneficiadas por ano. Um dos responsáveis por esse pioneirismo é um homem, o diretor de Recursos Humanos, João Dornellas: - Há anos mantemos uma relação estreita com a Sociedade Brasileira de Pediatria para desenvolver nossos produtos. Foi daí que soubemos da importância de a mãe acompanhar o filho durante esse período. Trouxemos essa questão para dentro da empresa, fizemos alguns cálculos, ajustes e, em três meses, implantamos o programa. RESISTÊNCIA Depois que o presidente Lula sancionou o projeto de lei, vários profissionais de Recursos Humanos procuraram Dornellas, com a intenção de entender os processos burocráticos vividos (e adaptados) pela Nestlé. Para o diretor de RH da Nestlé, o impacto social positivo supera qualquer gasto extra. Realmente, o abatimento do benefício no Imposto de Renda das empresas que adotarem a nova norma não anulará tributações relativas a encargos sociais. É o que atesta a coordenadora trabalhista Daniele Setton, da Macro Auditoria e Consultoria. Além dessa questão, a ausência prolongada da funcionária pode forçar a empresa a substituí-la durante a licença-maternidade ou ainda a contratar um colaborador temporário. "Do ponto de vista da mulher, não deixa de ser uma conquista", avalia Daniele. "Mas tenho ouvido muitas reclamações sobre o projeto, e diversas empresas nem cogitam em adotar a medida. Até a lei entrar em vigor, há chance de essa mentalidade corporativa mudar." A consultora também cita outra questão: a perda de competitividade feminina nos postos de trabalho. Como mulher, profissional, noiva e com projetos futuros de se tornar mãe - bem lá na frente, diga-se -, Daniele confessa não se sentir à vontade para ficar tanto tempo afastada do cargo, considerando a exacerbada competitividade nas empresas. E diz que outras colegas têm relatado o mesmo receio. "No meu caso, uma promoção vem depois de um ano, e como vai ficar a avaliação se eu me ausentar durante metade desse tempo?", questiona. A extensão da licença-maternidade pode ainda ser motivo de mais discriminação no mercado de trabalho, opinam a consultora Daniele e o professor de Recursos Humanos e Relações Trabalhistas da Fundação Getúlio Vargas (FGV- SP), Sérgio Amad. "A intenção é louvável, mas essa lei superprotetora pode, sim, acabar desprotegendo a mulher", ressalta o professor. "Várias empresas podem evitar candidatas que sejam casadas e que estejam na fase de se tornarem mães. Isso, infelizmente, já acontece e corre-se o risco de piorar." Segundo Amad, a prioridade deveria ser investir em estrutura adequada, como creches, para assegurar a maternidade, principalmente das menos favorecidas - aquelas que não têm direito a registro em carteira nem, obviamente, a licença-maternidade. Além do governo, empresas também deveriam adotar algumas iniciativas, como o investimento em berçários. Mas boa parte não se preocupa com isso, tampouco vai querer suas funcionárias ausentes por seis meses, observa o professor. Diante dos argumentos negativos, o pediatra Dioclécio, que também é professor titular da Universidade de Brasília, mostra mais dados de pesquisas. Segundo o médico, estudos demonstram que jovens e adultos que foram expostos de forma adequada à relação materna e à amamentação nos primeiros seis meses de vida resistem mais ao estresse, sabem lidar melhor com afeto (dar e receber), têm menores chances de desenvolver condutas agressivas ou violentas. "Dessa forma, também se prepara futuros cidadãos", destaca Dioclécio. "É claro que os cuidados com a criança continuam no decorrer do tempo, mas adquirem caráter prioritário nesse período." Mais pesquisas comprovam os benefícios da licença-maternidade ampliada. Por exemplo: a criança alimentada só com leite materno até os seis meses tem menor risco de desenvolver hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, algumas formas de câncer, como linfomas, além de doenças reumáticas. Com filhos mais resistentes a doenças, as mães faltam menos ao trabalho. A prorrogação da licença-maternidade traz outros ganhos para as empresas: a mulher empregada sente-se mais respeitada e torna-se mais dedicada, a produção aumenta e a funcionária fica mais fiel ao empregador.