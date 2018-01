Fabricação de remédios segue as estações da Lua

Da relação do homem com a natureza ao seu redor, a medicina antroposófica busca as formas de tratamento e equilíbrio. Todo o medicamento utilizado é extraído de ervas e flores, nada é sintetizado. A fórmula parece velha conhecida dos adeptos de filosofias "naturebas", mas esconde particularidades que diferenciam esses remédios de seus similares, os homeopáticos. As diferenças começam na hora do plantio. Plantas como a camomila, arnica e boldo são cultivadas de acordo com os princípios da agricultura biodinâmica. No lugar de agrotóxicos, entram compostos orgânicos preparados com, por exemplo, chifre de boi e esterco. "Alguns compostos vêm direto da Alemanha, como os preparados que utilizam alumínio", diz Moacyr Copani Filho, há 20 anos trabalhando no cultivo de plantas biodinâmicas. Na hora de colher, mais particularidades. O calendário lunar é que dita as regras. A influência da Lua não fica apenas no campo. No laboratório, o preparo dos medicamentos, chamado de dinamização, só é feito quando a Lua permite. Em dia de eclipse, nada é produzido. O Sol também é considerado. Das 10h45 às 13h20, período de maior incidência da luz solar, o laboratório pára. Tudo para impedir que qualquer forma de energia não desejada interfira no processo. "Na hora em que a dinamização está sendo feita, a porta do laboratório é trancada para ninguém atrapalhar, pois a energia do funcionário é transferida para o produto", diz Adriana Lucena, supervisora de produção do laboratório multinacional Weleda, especializado em medicamentos antroposóficos. Cólicas menstruais, stress, ansiedade, problemas gastrointestinais têm medicamentos específicos prescritos pelos médicos antroposóficos. Doenças mais complexas, como câncer, também. Do Viscum album, planta arbustiva nativa das regiões temperadas da Europa, é produzida uma droga que, segundo Samir Rhame, ex-diretor da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica (ABMA), aumenta a imunidade e diminui os efeitos adversos da quimioterapia e radioterapia. SENSIBILIDADE Há 20 anos, a musicista Sandra Peres, de 42 anos, se trata com esse tipo de medicamento. Com temperamento melancólico, diz ter uma tendência para depressões. "Tenho uma sensibilidade muito grande, que muitas vezes me leva a somatizar algumas doenças", afirma a musicista. O tratamento é feito com um remédio à base de ouro e ferro. "Ele (o medicamento) já me ajudou em situações graves de depressão", diz ela. A experiência antroposófica chegou também ao Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Há um ano, funciona no local um ambulatório para gestantes que utiliza a medicina antroposófica. "Conseguimos dar conta de alguns problemas que estão fundamentalmente relacionados à qualidade de vida, como ansiedade e depressão", diz a obstetra e coordenadora do ambulatório, Mary Uchiyana Nakamura.