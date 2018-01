Expedição visitará 12 municípios

Quando Claudio Santos ficou sabendo, 20 dias atrás, que seu pai havia comprado uma fazenda, não imaginava que era uma fazenda histórica, nem que Darwin havia estado lá, 180 anos atrás. Só descobriu pela internet, quando digitou Fazenda Itaocaia. "Fiquei arrepiado", conta Santos, de 41 anos, um comerciante apaixonado por ciclismo e natureza. Veja o mapa da expedição de Darwin no Rio e leia trechos de seu diário O primeiro arrepio foi de alegria. O segundo, de tristeza, ao descobrir que o interior do casarão fora quase todo modificado e muitas de suas peças históricas, vendidas. "Vou recuperar tudo que for possível", disse. "Essa história precisa ser preservada." Ontem, Randal Keynes foi recebido na fazenda como se fosse um astro de Hollywood. Não dava um passo sem ser agarrado por um enxame de crianças e professores que pediam uma foto com ele. Paciente e alegre, Keynes não fechou o sorriso nem por um segundo. Essa será sua rotina até sábado. A expedição Caminhos de Darwin vai aos 12 municípios visitados pelo naturalista em 1832. Os organizadores - MCT e instituições científicas do Rio - esperam que o caminho se transforme num roteiro turístico-científico-cultural.