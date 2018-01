Expedição descobre animais gigantes

Uma expedição científica coletou animais marinhos gigantes nas águas antárticas do Mar de Ross, na Nova Zelândia. A missão trouxe para a superfície água-vivas com tentáculos de 4 metros, além de enormes caracóis e estrelas-do-mar, com tamanhos muito acima do esperado para aquelas águas. Cerca de 30 mil espécimes foram coletados, em profundidades de até 3.500 metros. Entre eles, os cientistas esperam encontrar centenas de novas espécies.