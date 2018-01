Expedição descobre 14 espécies em TO

Pelo menos 14 novas espécies (8 peixes, 3 répteis, 1 anfíbio, 1 mamífero e 1 ave) foram descobertas durante expedição de campo feita na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. Entre elas, há um lagarto sem patas, um sapo com chifres e um pica-pau-anão. A expedição durou 29 dias e foi realizada por 26 pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), da Federal de São Carlos (UFSCar), da Federal do Tocantins (UFT) e da ONG Conservação Internacional. Ao todo, eles registraram cerca de 440 espécies de vertebrados no local, das quais 259 aves.