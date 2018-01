Expedição ajudou a preencher ''vazio'' amazônico

Euclides da Cunha nunca chegou a escrever o livro que pretendia sobre a Amazônia, que chamaria de Um Paraíso Perdido. Morreu antes disso, em agosto de 1909, quatro anos após retornar de sua expedição pelo Rio Purus, morto pelo amante de sua esposa. O legado de Euclides, porém, não é apenas literário. Além de escritor e engenheiro, ele era um habilidoso cartógrafo e explorador nato. Ao se aventurar pelas entranhas verdes e úmidas do oeste amazônico, ele mapeou áreas desconhecidas da floresta não só para a política, mas também para a ciência. "O Purus é um rio de difícil navegação e a região era muito pouco conhecida naquela época. Era uma espécie de vazio, do ponto de vista documental e geográfico", conta o filósofo e historiador Francisco Foot Hardman, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). "Euclides cumpriu o papel de preencher esse vazio. A expedição teve um caráter desbravador, com certeza, e o resultado cartográfico foi um grande avanço." A Comissão Mista Brasileiro-Peruana de Reconhecimento do Alto Purus tinha um objetivo bem específico, de cunho militar e político, que era a delimitação das fronteiras entre o Brasil e o Peru. "Mas todas as ações de Euclides foram medidas pela ciência", ressalva o historiador José Carlos de Santana, reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Mesmo com sua tripulação desgastada, faminta, levada aos limites da resistência por meses de batalha com o rio, a floresta e os mosquitos, Euclides não aceitou meia-volta enquanto não chegou às cabeceiras do Purus. Queria solucionar de uma vez por todas a dúvida sobre a origem do rio, se era ou não um prolongamento do Madre de Dios. Comprovou que não era, como havia sugerido, décadas antes, o explorador inglês William Chandless - que também tentou, mas não conseguiu, chegar à nascente do Purus. "Foi uma iniciativa pessoal de Euclides, que não estava nos planos da expedição", conta Santana. "Ele era obstinado, queria fazer a constatação que Chandless não conseguiu fazer." Euclides descrevia sua literatura como um "consórcio da ciência e da arte", que o fazia transitar entre as comunidades literária e científica - na qual buscava também ser reconhecido. Revelar para o mundo um novo "fato geográfico" seria uma ótima maneira de conquistar esse reconhecimento, aponta Santana. O mapa da expedição, desenhado por Euclides e assinado por ele, está arquivado no Palácio Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, no Rio. "É fabuloso", diz Hardman, ressaltando que a história amazônica de Euclides, ofuscada longamente pelo brilho de sua maior obra, Os Sertões, só começou a ser estudada nos últimos 20 anos. Até a expedição, Euclides nunca havia estado na floresta. Só a conhecia pelos olhos e pelas letras dos muitos naturalistas estrangeiros que a desbravaram antes dele, como Alexander von Humboldt, Louis Agassiz, Henry Bates, Alfred Wallace, William Chandless e outros. Ao chegar lá, decepcionou-se. Achou tudo meio chato e menos impressionante do que imaginava. A impressão mudou depois que leu um monografia do botânico Jacques Huber, entregue a ele pelo próprio autor no Museu Paraense, em Belém. "Ele chegou com uma visão astigmática da Amazônia; com uma distorção entre o que leu e o que viu", afirma Santana. "Foi preciso uma nova leitura científica para corrigir essa distorção." Mesmo sem ter escrito Um Paraíso Perdido, Euclides deixou uma série de textos sobre a Amazônia, publicados postumamente no livro À Margem da História (1909). Nele, descreve o homem como um "intruso impertinente" na Amazônia, que "chegou sem ser esperado nem querido, quando a natureza ainda estava arrumando o seu mais vasto e luxuoso salão".