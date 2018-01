Exercício respiratório

1 - Sente-se e coloque a mão direita sobre o abdome e a mão esquerda sobre o peito. Respire profundamente, de modo que a mão direita suba e desça com a respiração, e a esquerda fique quase parada. Inspire pelo nariz e expire pelo nariz ou pela boca. Repare na sensação que a respiração abdominal lhe traz. 2 - Inspire devagar, contando até quatro. Guarde o ar nos pulmões, contando até quatro. Depois, expire lentamente, também contando até quatro. 3 - Respiração alternada: tampe com o dedo a narina direita, inspire pela narina esquerda, guarde o ar quanto tempo for possível de maneira confortável, tampe a narina esquerda e expire pela narina direita. Continue a respiração alternada, sempre inspirando pela narina com a qual fez a última expiração. Faça o exercício, no mínimo, dez vezes. A respiração abdominal e/ou alternada deve ser praticada todos os dias, quando acordar ou antes de dormir. E deve também ser usada em qualquer situação de stress. Fonte: Silvia Fávero, terapeuta holística.