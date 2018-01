''Excomunhão é remédio espiritual'', diz d. José

O arcebispo de Olinda e Recife, d. José Cardoso Sobrinho, disse ontem que o objetivo da excomunhão foi despertar a consciência de todos em relação ao "pecado do aborto". "A penalidade automática do Direito Canônico é um remédio espiritual para quem está no caminho errado voltar à consciência", afirmou. Enquete: qual ética os médicos devem seguir? Acompanhe a repercussão no País e no mundo Entenda o que dizem a lei e o Direito Canônico "Achei correto ensinar ou reavivar a memória das pessoas para que elas parem com os abortos", observou, ao reiterar o que ele chama de "holocausto silencioso", diante da estimativa de que 50 milhões de abortos são realizados por ano no mundo, dos quais 1 milhão no Brasil. Sem querer nominar a mãe da criança ou os membros da equipe médica que realizaram o aborto autorizado por lei, ele afirmou que quem não sabia da lei canônica não está excomungado. Mas, a partir de agora, ciente do que manda a lei eclesiástica, "se voltar a fazer, estará excomungado automaticamente, sem que ninguém precise dizer; é a Lei de Deus". A excomunhão automática para quem pratica o aborto é, ao seu ver, "uma censura medicinal, funciona como um remédio". Lembrou que o excomungado pode receber o perdão pela confissão, arrependimento e o propósito de não mais incorrer no erro. "A lei brasileira permite o aborto em caso de estupro, mas não é lícita, é contra a lei de Deus", afirmou. Sucessor do progressista d. Hélder Câmara, cujo centenário de nascimento tem sido motivo de comemorações em todo o País, d. José se disse muito satisfeito com as declarações de apoio à sua atitude de alertar os católicos que praticam aborto, recebidas de religiosos do País e do exterior. Em nota, a regional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB Nordeste 2), reunida para abertura da Campanha da Fraternidade, evitou o tema da excomunhão. Os bispos mostraram-se contra o aborto, considerado "precipitado", ao mesmo tempo que repudiaram o estupro sofrido pela criança. "Diante da complexidade do caso, lamentamos que não tenha sido enfrentado com a serenidade e o tempo necessário que a situação exigia", afirma a nota. "Além disso, não concordamos com o desfecho final de eliminar a vida de seres humanos indefesos."