O papa Bento XVI resolveu retirar as excomunhões de quatro bispos ordenados há 20 anos pelo arcebispo ultraconservador Marcel Lefebvre, informaram jornais italianos ontem. Lefebvre rebelou-se contra as reformas determinadas pelo Vaticano nos anos 60, incluindo as missas celebradas em idiomas locais, em vez do latim, e ordenou como bispos alguns de seus seguidores, depois excomungados.