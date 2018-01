Exatas e precisas

Números, equações, sistemas binários. As ciências exatas, um campo tradicionalmente masculino, vêm atraindo mais mulheres. Segundo um levantamento de 2006 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 48% dos pesquisadores brasileiros são do sexo feminino. Entre os coordenadores e participantes de grupos de pesquisa, os porcentuais são mais baixos: elas correspondem a 42% em engenharia química; 38% em probabilidade e estatística; e 19% em física. Pensando nisso, o Ministério da Ciência e Tecnologia instituiu neste ano uma parceria com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a fim de desenvolver programas relacionados a questões de gênero. Entre os 417 titulares da Academia Brasileira de Ciências (ABC), apenas 44 são mulheres. Apesar do descompasso, houve uma melhora: há 40 anos, elas representavam apenas 4,2% do total. O presidente da ABC, o matemático Jacob Palis, foi um dos que batalhou pela criação da versão brasileira do Prêmio L?oreal / Unesco para mulheres cientistas, que já está na terceira edição e, hoje, também contempla jovens cientistas e oferece bolsas de 20 mil dólares. "A participação das mulheres nas ciências exatas está crescendo, mas lentamente", constata Jacob, que também é presidente do júri. Ainda que o número de mulheres não seja estonteante, elas desenvolvem importantes trabalhos na área. Pioneiras como a química Constância Pagano Gonçalves da Silva que o digam. Aos 80 anos, foi a única mulher sul-americana a ganhar o Prêmio Mundial do Mérito da Associação Nuclear Mundial, em Londres, no ano de 2005, por ter usado a energia nuclear para fins pacíficos. Natural de Cravinhos, no interior de São Paulo, Constância veio morar na capital paulista ainda na infância. Interessou-se por química desde os tempos do ensino médio. "Tive bons professores", lembra. Até pensou em fazer Medicina, mas o pai a desencorajou. Decidiu, então, estudar Química: sua turma de graduação da Universidade de São Paulo (USP) tinha apenas 12 alunos. E até que havia muitas mulheres: 5. Depois que saiu da universidade, Constância foi trabalhar justamente na faculdade de Medicina. Na época, estavam construindo o primeiro reator nuclear brasileiro. Ficou interessada e lançou a iniciativa, em 1958, de desenvolver os primeiros produtos radioativos brasileiros para aplicação na medicina. Estes começaram a ser aplicados, inicialmente, em exames para diagnosticar problemas da tireóide. Hoje, são usados no diagnóstico e tratamento de doenças de todo o corpo humano. Trabalhando em parceria com os médicos, Constância desenvolveu vários outros produtos a partir da energia nuclear. "Estão sendo usados para detectar tumores em estágio inicial", vibra. Mesmo aposentada, continua trabalhando no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), na USP. É assessora da superintendência da entidade e orienta alunos do mestrado e doutorado. "Também continuo dando meus palpites no laboratório", acrescenta. "Estamos sempre atentos a produtos que aparecem nos países desenvolvidos para que possamos desenvolvê-los aqui." Não bastasse o custo, alguns nem podem ser importados, porque, em determinados casos, a radiação dura apenas duas horas para aplicação. AJUDA TRIDIMENSIONAL Da novíssima geração, Tatiana Al-Chueyer Pereira Martins é engenheira de projetos e programa do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, unidade do Ministério da Ciência e Tecnologia, que fica em Campinas. Aos 24 anos, coordena uma equipe de desenvolvimento do software InVesalius. A partir de imagens bidimensionais de exames como a tomografia computadorizada, o programa gera modelos virtuais em três dimensões, fornecendo mais detalhes para médicos, dentistas e veterinários, e auxiliando-os na hora de tomar decisões. Já é usado em hospitais públicos e está disponível no portal www.softwarepublico.gov.br. Tatiana sempre gostou da área de exatas, especialmente de computadores. Trabalha no desenvolvimento do programa desde 2004, como a única mulher da equipe. Mas diz que é tranqüilo. "Sou apaixonada pela área, e fazer parte desse projeto, que beneficia a sociedade, é muito motivador." Nas horas livres, "brinca" com robótica. "As mulheres observam as coisas de uma forma diferente, o que não é melhor nem pior. Muitas vezes os homens se fixam em questões técnicas, por exemplo, enquanto opinamos sobre a parte gráfica do programa e a forma como o usuário vai manipulá-lo." ELÉTRONS Já a física carioca Belita Koiller, de 58 anos, se especializou em nanotecnologia e no estudo do comportamento dos elétrons. Foi a primeira física brasileira a ganhar o Prêmio L?Oréal/ Unesco for Women in Science, em 2005, um ano antes da criação da versão brasileira. "Foi uma ação positiva para incentivar a participação feminina na ciência", fala. "Tem mulheres fazendo física, e muito bem, mas o número ainda é bem menor do que o de homens." Quando Belita foi para a faculdade de Física, o número de mulheres ainda era restrito. Mas a surpresa dela foi maior quando ingressou no doutorado, nos Estados Unidos, e constatou que era a única da turma. "Nunca senti preconceito por isso, ou se houve, não percebi", conta. "Os problemas pelos quais passei durante a carreira no Brasil tiveram mais a ver com a falta de infra-estrutura, e corte de verbas." O que a atraiu para a física foi a possibilidade de entender os fenômenos da natureza. "Sempre achei a estrutura lógica muito interessante." Sua pesquisa é direcionada para o uso de materiais semicondutores, por meio do estudo dos elétrons. Avalia a aplicação na computação quântica, o que vai além do sistema binário utilizado nos computadores. Um dos interesses é desenvolver outros mecanismos de segurança para a internet. No entanto, ainda não há investidores para desenvolver produtos a partir desses estudos no Brasil. Belita é casada com um cientista e tem um filho matemático, de 30 anos. É professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), orienta alunos em teses e escreve artigos para publicações internacionais. "É uma carreira gratificante. Gosto de dar aulas e há muita liberdade para pesquisas na área de física, a imaginação é o limite", conclui.