Exame de português será em outubro

Começa hoje o período de inscrição para candidatos que desejam obter o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras). O exame, desenvolvido pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, é voltado para cidadãos de países cuja língua oficial não seja português, que tenham idade mínima de 16 anos e escolaridade equivalente ao ensino fundamental. As provas serão nos dias 22 e 23 de outubro. As inscrições acabam no dia 7 de setembro e podem ser feitas pelo site (www.mec.gov.br).