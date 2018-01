Ontem, durante a 11ª Parada do Orgulho LGBTS, em Brasília, manifestantes usaram camisetas camufladas com mensagens contra a homofobia. O ex-sargento do Exército Fernando Alcântara - que assumiu relação estável com o também sargento Laci Araújo - participou do evento que reuniu 10 mil pessoas. Em Campinas, cerca de 50 mil pessoas também participaram de evento similar