18 de março: O México identifica os primeiros surtos de gripe suína 12 de abril: Uma mulher mexicana morre com a doença 16 de abril: O México avisa a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre surtos 21 de abril: Os Estados Unidos confirmam dois casos 27 de abril: A OMS eleva o nível de alerta (que vai de 1 a 6) para 4, depois de confirmar a capacidade do vírus de causar surtos locais 29 de abril: A OMS eleva o nível de alerta para 5 7 de maio: Brasil confirma os primeiros quatro casos no País 20 de maio: O mundo ultrapassa a marca dos 10 mil casos em 41 países 1º de junho: Brasil decide que só pacientes graves serão internados 11 de junho: A OMS declara fase 6, ou seja, o mundo sofre uma pandemia de gripe 23 de junho: Brasil sugere que pessoas com mais riscos de complicação adiem viagem para Argentina e Chile 26 de junho: Uso do oseltamivir é restrito a pacientes graves 28 de junho: Primeira morte confirmada no Brasil, um caminhoneiro no Rio Grande do Sul 29 de junho: Dinamarca reporta primeiro caso de resistência do vírus ao oseltamivir 3 de julho: Governo brasileiro anuncia que só casos graves serão submetidos a exame 10 de julho: São Paulo anuncia a primeira morte no Estado