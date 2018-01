Evento gratuito na Galeria Olido reúne bandas independentes

Banda Alcooliques Foto: Reprodução

Quem estiver pelo centro neste sábado, 26, e quiser curtir um pouco da música independente pode ir à Galeria Olido, na Avenida São João. Lá, acontece o Goela Festival, projetado pela banda Alcoóliques com o intuito de divulgar artistas independentes que possuem trabalhos autorais. Além da própria Alcoóliques, acontece show das bandas Obstinée, Quixote, Possível Banda e Groupies do Papa.

A programação tem início ao meio-dia, com performances e apresentações teatrais e de dança. Até as 21h20, o espaço conta com discotecagem de DJS a apresentação das bandas convidadas. Ao longo do dia, ainda acontecem saraus, exposições de arte, banquinhas com livros e zines, bazar e opções gastronômicas.

Banda Obstinee Foto: Divulgação

A entrada é gratuita e, no local, haverá campanha de arrecadação de roupas, sapatos, cobertores, livros, brinquedos e produtos de limpeza para uma instituição de caridade.

Serviço

Goela Festival

Sábado, das 12h30 às 21h

Galeria Olido - Av. São João, 473 - Centro

Entrada gratuita