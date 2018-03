Evento discute ocupação urbana com shows na Rua Quinze de Novembro

Karol Conka Foto: Luciana Prezia

A Rua Quinze de Novembro, no coração do centro de São Paulo, recebe neste domingo, 28, um evento que reúne moda, música e gastronomia. Com a proposta de discutir a ocupação do espaço urbano, o festival #EseEssaRuaFosseSua? conta com uma programação de oito horas, incluindo show de Karol Conka e festa de música eletrônica Selvagem.

Além da apresentação de Karol Conka, atualmente o maior nome feminino do rap nacional, sobem ao palco as bandas Dingo Bells (RS), Holger (SP) e o DJ paulista Dubstrong. O evento contará ainda com food park, oficina de bike e horta, feirinha de frutas, mural colaborativo, entre outras atrações. A intenção é destacar espaço público como forma de propagação da cultura e arte.

Rua Quinze de Novembro, no centro de São Paulo Foto: HELVIO ROMERO/AE

O evento é promovido pela rede de lojas de roupa Youcom, que arrecada ainda peças de jeans do público para doações.

Confira a ordem das apresentações:

14h00 - DJ Juli Baldi

15h15 - Holger

16h30 - DJ Dubstrong

18h00 - Dingo Bells

19h30 - Karol Conka

21h00 - Festa Selvagem

Serviço

#EseEssaRuaFosseSua?, com Karol Conka, Dingo Bells (RS) e Holger (SP)

Rua Quinze de Novembro, Sé, São Paulo-SP

Entrada gratuita