Eutanásia não eleva mortalidade

A prática da eutanásia no Oregon (EUA) e na Holanda não aumentou o número de mortes entre pacientes terminais de grupos de risco, como pobres e idosos, segundo estudo americano. Os autores analisaram dez anos de registros do Oregon - o único Estado onde a eutanásia é legalizada - e 20 anos, na Holanda. Os resultados contradizem um argumento comum : de que permitir que médicos ajudem pacientes terminais a cometer suicídio resultaria em um números maior de mortes . O estudo avaliou as estatísticas de dez grupos considerados vulneráveis, incluindo minorias e pacientes sem seguro. Apenas pacientes com aids - homens homossexuais no período de 1985 a 1995, na Holanda - solicitaram a eutanásia com mais freqüência do que o resto da população.