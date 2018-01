O FDA (agência de remédios dos EUA) não liberou a comercialização do antiinflamatório Prexige, contra a osteoartrite. A Novartis se viu obrigada a retirá-lo do mercado australiano em agosto, depois que duas pessoas morreram, mas sempre atribuiu o fato a overdose. O remédio está em mais de 50 países, inclusive no Brasil.