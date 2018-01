EUA querem mais parcerias com o País

Em visita ao Brasil, a secretária de Educação dos Estados Unidos, Margaret Spellings, disse que o governo e as universidades americanas pretendem intensificar as parcerias no ensino superior entre as duas nações. Um acordo para aumentar o número de estudantes de escolas técnicas brasileiras que fazem intercâmbios em centros universitários nos EUA deve ser detalhado hoje em Brasília com o ministro da Educação, Fernando Haddad.