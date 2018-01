EUA prometem ajudar em acordo global

Vaiados em outros encontros sobre o clima, os Estados Unidos receberam aplausos ontem quando o enviado do presidente Barack Obama Todd Stern comprometeu-se a "compensar o tempo perdido" para chegar a um acordo global contra o aquecimento. As duas semanas de reunião com 175 países, iniciadas ontem, são a última fase de negociações para um acordo contra as alterações climáticas que vai substituir o Protocolo de Kyoto, de 1997, que prevê redução de gases-estufa e expira em 2012.