EUA indicarão vacina de pneumonia para fumantes

Pela primeira vez, um importante comitê do governo dos Estados Unidos recomendou um programa de vacinação específico para fumantes. O comitê decidiu ontem que fumantes adultos com menos de 65 anos devem receber a vacina pneumocócica. A vacinação já é recomendada para os maiores de 65, e protege contra a bactéria que causa pneumonia bacteriana, meningite e outras doenças. Autoridades federais geralmente adotam as recomendações feitas pelo Comitê Consultivo de Práticas de Imunização. A votação significa que provavelmente mais de 31 milhões de adultos fumantes serão convocados a se vacinar. Estudos mostram que os fumantes têm quatro vezes mais chance de sofrer doenças pneumocócicas que os não fumantes. Quanto mais cigarros uma pessoa consome ao dia, maior o risco de contrair as doenças. Danos causados pela fumaça tornam a traquéia e os pulmões mais vulneráveis, disse a epidemiologista Pekka Nuorti.