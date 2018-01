EUA facilitam visto de pesquisa

Depois de meses de reclamações de universidades e instituições científicas, o Departamento de Estado americano decidiu amenizar as exigências para o visto de estudantes de graduação e pesquisadores pós-graduados estrangeiros. O secretário-assistente para serviços consulares, David Donahue, disse que o Departamento de Estado agilizou na sexta-feira o processamento dos pedidos acumulados com um reforço extra de pessoal. O diretor da Associação Americana para o Avanço da Ciência, Albert H. Teich, considerou a decisão "muito gratificante". Desde o ano passado, pesquisadores estrangeiros enfrentavam dificuldades e atrasos de meses para obter ou renovar seus vistos. Os problemas prejudicaram várias universidades americanas que dependem de estudantes estrangeiros para preencher suas vagas. Até a realização de congressos foi dificultada pelos atrasos. Na opinião de diversos cientistas, as dificuldades prejudicaram a permanência de talentos técnicos e científicos no país.