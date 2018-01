Eu sou um gato

Sim, é o Bezzi que está teclando e não tenho nenhuma vergonha de me intitular um ?gato? ? mas calma, não é o que você está pensando. É claro que minha mulher me acha ?um?, mas o que quero discutir aqui são personalidades diferentes. É simples. Se você é daqueles que desconfiam de tudo, recebe mudanças com birra e fecha a cara quando alguém novo se aproxima da sua zona de conforto, você é um ?gato?. Vou dar um exemplo: quando um novo colega de trabalho é contratado, qual a sua reação? A minha é fazer aquele olhar de desconfiado e não abrir a cara até reconhecer as intenções da pessoa. Os gatos são assim. Se eu fosse um cachorro (ei, pare de pensar em besteira!), receberia este ser desconhecido com um abraço, sorrisos e uma lambida de satisfação. Se ele me desse um presentinho então, me jogaria aos seus pés. Mas como disse anteriormente, sou um ?gato?. A única pessoa que me joguei inteiramente ao pés foi a minha mulher, Juliana. Assim como meus gatos, Dylan e Bono. Viu como eu e os gatos nascemos um para o outro? Impressionante a coincidência.