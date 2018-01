Etiqueta sem frescura

Pra você, etiqueta é coisa de rico, gente fresca, patrícias e maurícios? Não, minha cara. Etiqueta também é coisa de quem pega ônibus, metrô e lotação. De quem enfrenta fila do banco, come no Mc Donald?s e se acaba nas lojas do Bom Retiro. Enfim, etiqueta é pra todo mundo. Eu também não sei direito com que faca se come o peixe e com que taça se toma o vinho branco, mas nem por isso vou cortar as unhas do pé em pleno vagão do metrô (juro que já flagrei uma fulana fazendo isso). Aprendi tarde que não se vai a evento noturno de terno claro, mas a gafe não me autoriza a usar capri e chinelo no trabalho. Que tal injetarmos doses homeopáticas de boa educação (e bom gosto) no dia-a-dia? A partir da próxima semana, na Revista JT e no site www.estadao.com.br/revistafeminina.