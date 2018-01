Etiqueta para uma noite feliz

Pesadelos com a sua mãe dançando macarena na mesinha da sala? Você já desejou estar no lugar do peru assado quando seu tio, bêbado de sidra, começou a relembrar sua infância? Mas quem é que garante que nós, criaturas observadoras, também não erramos quando o assunto é etiqueta festiva? ?O grande problema das festas em família é que as pessoas tendem a resgatar problemas antigos. A confraternização acaba virando quebra-pau?, alerta o consultor de etiqueta Fábio Arruda. Muita gente, diz ele, já vai para a festa estressado. Pensa na cunhada mandona, se aborrece porque precisou levar o prato mais caro da festa, puxa a orelha do filho porque ele reclama que está com fome. O melhor é fazer uma meditação antes da festa, para garantir o espírito de confraternização. A seguir, Arruda comenta algumas das situações mais comuns em festas de fim de ano em família. Comporte-se! 1- Pedir para as crianças esperarem até a meia noite para comer é crueldade. ?O Natal é, basicamente, uma festa infantil?, diz Arruda. Para o consultor de etiqueta, os pequenos esperam a comemoração com mais ansiedade do que os adultos, então não faz muito sentido deixá-los com fome. ?É preciso adaptar o clima ao universo infantil?, diz. Se preferir insistir em uma educação rígida, aguarde o berreiro que vem pela frente, pois certamente as crianças ficarão irritadas. 2- Quem tem uma conta bancária mais gorda do que a do primo deve conter qualquer tentativa de demonstrar seu sucesso financeiro. ?Deixe para dar os presentes mais caros para o seu filho em casa?, diz Arruda. Na reunião familiar, tentem combinar presentes que sejam possíveis para todos. 3- Já virou tradição pedir para cada pessoa levar um prato para a festa. Mas é preciso combinar direito, para evitar repetições - pudins de leite e saladas de batata são campeões de audiência. O peru é um capítulo à parte. ?Todo mundo foge dele, porque é caro?, diz Arruda. Se isto acontece no seu clã, dividam o valor para não pesar demais para ninguém . 4- Não quer lavar louça no Natal? Peça ajuda ao marido ou pague para alguém fazer sua parte. E diga que você não tem prazer em fazer este tipo de tarefa em época de festas. ?Você não precisa se sacrificar só porque os outros vão te achar fresca?, diz o consultor. 5- Sempre tem um núcleo que recusa o convite de confraternização familiar. Segundo Arruda, três recusas são suficientes para você desistir de convidá-los. ?E, depois de três Natais recusando, significa que eles não estão a fim de te ver?, diz ele. 6- Mande cartões para quem você quiser mandar. ?Este hábito está em desuso, o que é uma pena. Acho tão simpático?, diz o consultor. Se você não tiver qualquer estímulo para enviá-los, pelo menos responda os que receber. ?E não use a desculpe de que está sem dinheiro e atrasado. Existem opções bem baratas e você pode enviar alguns no começo do ano que vem, desejando um feliz 2007?, aconselha Arruda. Cartões profissionais foram enviados pela empresa, então não necessitam de resposta. ?Eles têm cunho institucional. Não marcam uma relação de carinho, como os cartões pessoais.? 7- Se os seus pais são separados, tente agradar ambos. Passe a noite do dia 24 com um e o almoço do dia 25 com outro. Se não quiser nem um nem outro, não vá. ?Não há nada pior do que gente de cara feia em festa?, diz Arruda. 8- Não existe contexto em que bêbado seja engraçado, na opinião de Arruda. ?Em excesso, a bebida pode destruir a festa e provocar acidentes depois dela.? 9- Coma à vontade e o que tiver vontade. Mas, se estiver morrendo de fome, coma um sanduíche antes de ir para a festa. Não invente regimes no Natal e réveillon. ?O problema não é o que você come nestes dois dias, mas nos outros 363?, diz Arruda. E, se não quiser ser confundido com o Homer Simpson, não sente no sofá bufando e com o zíper da calça aberto. 10- Harpas paraguaias não embalam o Natal de todas as famílias brasileiras. Nestas festas, o que mais toca é Jeito Moleque e Ivete Sangalo. Se você odeia estes ritmos, tente instaurar uma democracia de gostos com seu tio pagodeiro e um revezamento de gêneros. ?Vale lembrar que a festa é comunitária, ele não está sozinho?, diz Arruda.