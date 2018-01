Estudo registra males da nanotecnologia

Duas jovens chinesas morreram e outras cinco sofreram danos irreversíveis nos pulmões após trabalharem alguns meses, sem proteção, em uma fábrica que usava nanopartículas. As sobreviventes continuam doentes, pois é impossível remover as nanopartículas depois que elas penetram nas células do pulmão. Segundo cientistas chineses, essa é a primeira vez que o mal causado pela nanotecnologia à saúde humana é documentado.