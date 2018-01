Estudo não vê vantagem em tratamento de adulto gripado

Uma revisão de estudos publicada na edição mais recente da revista científica The Lancet Infectious Diseases aponta que não vale a pena governos investirem no tratamento de adultos saudáveis vítimas da gripe sazonal com os antivirais oseltamivir (Tamiflu) e zanamivir (Relenza). De acordo com o trabalho, aplicar recursos na vacinação dessa população seria mais barato e efetivo. Não houve conclusão sobre o efeito das drogas contra complicações.