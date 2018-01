Estudo liga gene a esquizofrenia

Quase meio milhar de pequenas variações genéticas seriam responsáveis por ao menos um terço do risco de desenvolvimento de esquizofrenia. É a conclusão de três estudos publicados ontem pela revista científica britânica Nature. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica que afeta aproximadamente 1% da população mundial. Manifesta-se por meio de episódios agudos de psicose que podem incluir alucinações e delírios. Além disso, apresenta diversos sintomas crônicos como transtornos afetivos, intelectuais e psicomotores. É considerada hereditária em ao menos 70% dos casos. Uma parte da pesquisa, realizada com cerca de mil pacientes, sugere também a existência de raízes genéticas comuns entre a esquizofrenia e o transtorno maníaco-depressivo, também conhecido como transtorno bipolar. CROMOSSOMO 6 A análise dos resultados dos três trabalhos, que utilizaram conjuntamente uma amostra de 8.014 pessoas com esquizofrenia e outras 19.090 pessoas não acometidas pela doença, ressalta em particular uma área do cromossomo 6 conhecida por ter genes vinculados à imunidade e às infecções. Também foram analisados genes que intervêm no controle da ativação ou desativação dos outros genes. Essa associação poderia explicar como fatores do contexto em que a pessoa vive afetam os riscos de desenvolvimento de esquizofrenia, segundo o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos (NIMH). "Individualmente, essas variações correntes não implicam diferenças significativas, mas, acumuladas, têm um papel maior e respondem por no mínimo um terço - e provavelmente muito mais - do risco de se desenvolver a enfermidade", comenta Shaun Purcell, do Consórcio Internacional de Esquizofrenia. Mais de 450 variações na zona suspeita do cromossomo 6 e uma área do cromossomo 22 figuram entre os locais genéticos que mostram vínculos mais intensos com a esquizofrenia. O grupo SGENE, que também se dedica à investigação genética sobre a esquizofrenia, também apontou uma associação significativa entre as variações nos cromossomos 11 e 18 que poderiam contribuir para a elucidação científica do déficit de atenção (TDAH, ou Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) e das falhas de memória. A empresa deCODE genetics e o grupo Molecular Genetics of Schizophrenia (MGS) são coautores dos estudos publicados ontem.