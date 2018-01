Estudo fora dos EUA não precisará seguir regras

Médicos reunidos em São Paulo para a revisão da Declaração de Helsinque, que orienta as pesquisas científicas com humanos, manifestaram preocupação com a decisão dos Estados Unidos de, a partir de outubro, não exigir mais o cumprimento dessas normas para estudos feitos fora do país. A declaração traz orientações sobre a necessidade de consentimento dos participantes do estudo e de se buscar, primeiramente, benefícios para o paciente. Trata ainda do uso de placebos. "Eles jogaram fora Helsinque, disseram que as considerações éticas são dispensáveis fora dos EUA", afirmou Dirceu Greco, integrante de comitê brasileiro que revisa a declaração, processo a cargo da Associação Médica Mundial. Ontem Greco cobrou do presidente da associação, Otmar Kloiber, uma postura contra a posição norte-americana. Kloiber destacou, no entanto, que a posição dos EUA só foi tomada em razão de o País não concordar com restrições ao uso do placebo.