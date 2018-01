Estudo descobre como maconha afeta memória

Pesquisadores da Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, conduziram um estudo que identificou o ponto específico sobre o qual a maconha atua e o gatilho a partir do qual a substância ativa da droga causa perda de memória. Foi descoberto que os lapsos de amnésia provocados pela maconha são causados por uma via de sinalização intracelular que atua na região que controla as respostas cognitivas. A pesquisa auxiliará na redução de danos do uso medicinal da maconha.